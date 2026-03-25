西野カナが、新曲「LOVE BEAT」でNiziUと初コラボすることが決定した。本楽曲はフジテレビ系『めざましテレビ』2026年度テーマソングとして西野カナが歌詞を書き下ろした楽曲となっている。西野カナとNiziUはかねてより親交が深く、お互いのライブにも行き来し合う関係性。2025年2月にはNiziUのYouTubeにて、NINA Birthday Contentsとして西野カナ「Best Friend」のカバー動画が公開されたり、2026年3月にはNiziUが西野カナのヒッ