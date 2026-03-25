ＴＢＳは２４日、新番組「アッコとジャンボ」（火曜・深夜０時５６分）がスタートすることを発表。歌手・和田アキ子のパートナーに驚きの声が集まった。「流石にドッキリ過ぎる番組始まります！」と自身のＸ（旧ツイッター）で報告したのは、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお。和田とジャンボの“デッカい”２人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺に出没。東京タワーや東京スカイツリー、雷門など名所に目がいき