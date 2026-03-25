今季から水戸の監督を務める樹森大介監督のルーツに迫った遠回りのようで、必然だったのかもしれない。育成に身を捧げ、トップの舞台で挫折も味わい、それでもサッカーから離れなかった男が、再び水戸の地に立つ。今季から指揮を執る樹森大介監督の根底にある”思い”に迫る。最終回は監督2年目を迎えた、樹森監督のルーツについて。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全4回目の最終回）◇◇◇