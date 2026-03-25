記事ポイント新宿中央公園で2026年3月28日・29日に開催される都内最大級の体験型アウトドアイベントツリーイングやキャッチ＆イート、BBQ講座など大人から子どもまで楽しめるアクティビティが充実入場無料で最新アウトドアギアの展示・販売やキッチンカーグルメも堪能できる 都会の真ん中で本格的なアウトドア体験が楽しめるイベントが開催されます。アクティビティ、ギア展示、グルメ、ワークショップと、1日を通して遊び尽