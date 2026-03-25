記事ポイントWOWOWコミュニケーションズがプレイド主催「KARTE STAR 2026」で「KARTE BRONZE STAR」を受賞3月12日開催の招待制パーティーにて授賞式を実施2024年に顧客コミュニケーション基盤をKARTEシリーズに刷新・統合 WOWOWコミュニケーションズが、CXプラットフォーム「KARTE」の活用企業を表彰するアワードで受賞しました。顧客体験向上やデジタルによる事業変革への取り組みが評価されています。 WOWOWコミュニケ