記事ポイント映画『グレムリン』の2026年夏アパレルコレクションが登場刺繍やフォトプリントなど全5種のTシャツをラインナップユニセックス仕様で年齢・性別を問わず着用できるデザイン 映画『グレムリン』のギズモを夏らしいカラーリングでポップに表現したアパレルコレクションが登場しています。Ha-Li-C STORE by HYBRIDにて、刺繍やフォトプリントにこだわった全5種のTシャツを販売中です。 ハリックストア バイ ハ