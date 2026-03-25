記事ポイント電源不要・重さわずか43gの手のひらサイズで持ち運びに便利文字盤を回してハンドルを握るだけでレトロな立体文字ラベルが完成価格は2,178円(税込)でホワイトとブラックの2色展開 ジットから、エンボシングラベルメーカー「LABELIO(ラベリオ)」が発売されています。電源もスマートフォンも不要で、手のひらに収まるコンパクトなボディからレトロな立体文字ラベルを作れるアイテムです。 ジット「LABELIO(ラベ