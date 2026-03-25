記事ポイントFinancial Times × Statista「急成長企業ランキング2026」で建設部門日本一位を獲得売上高は2021年から2024年で224.1%増の30億7,600万円に成長空き家問題に特化した独自の事業モデルでオーガニック成長を実現 一都三県を中心に解体工事・不動産・リノベーション事業を展開するタミヤホームが、国際的なランキングで高い評価を受けました。英国の経済紙『Financial Times』と統計調査プラットフォーム『Statista