記事ポイントRoundcube向け添付ファイル分離プラグインをGitHubで無償公開メール送信時に添付ファイルを自動分離しNextcloudへアップロード社外宛のみ・特定ドメインのみなど柔軟な運用に対応 デージーネットが、WebメールOSS「Roundcube」で利用できる添付ファイル分離プラグイン「RC-AttachFileSeparater」を開発しました。2026年3月18日よりGitHubにて無償公開されています。 デージーネット「RC-AttachFileSeparater