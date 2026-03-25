ホルムズ海峡を経て流通する中東産原油にほぼ依存していない米国が、同海峡の開放に死活をかける背景には、韓国の航空燃油があるという分析が出ている。米エネルギー情報局（EIA）によると、昨年、米国が輸入した中東産原油の比率は7．9％だ。2010年代のシェール革命により、世界最大の石油輸出権を掌握した影響だ。重質油など必要な原油の大部分は、カナダ（63．3％）やメキシコ（6．2％）などから輸入している。それにもかかわら