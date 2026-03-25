記事ポイント京都御所から徒歩約10分の一棟貸し町家宿がリブランドオープン最大8名宿泊可能な2寝室構成で、庭には露天風呂を完備キッチン設備やシャワールーム2か所など充実した滞在環境 京都市内で75棟503室の宿泊施設を展開するレアルが、高級一棟貸し町家宿「鈴 京都御所南 喜承庵」をリブランドオープンしました。京都御所の南エリアに位置し、伝統的な京町家の趣を残しながら現代の快適さを備えた滞在空間が特徴です。&#