プロボクシングWBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（30＝帝拳）が今月15日に前王者のノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）から王座を奪取した試合が、8回負傷判定勝ちからTKO勝利に変更されることが分かった。米専門メディア「ボクシングシーン」が25日に報じた。試合では4回にノックアウトが左目上から出血。偶然のバッティングによるものと判定されて試合は続行されたが、8回に3度目のドクターチェックが入りレフ