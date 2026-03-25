Threadsで話題になっているのは、可愛すぎる赤ちゃんとわんこの姿。あまりに微笑ましい光景は記事執筆時点で4万1000回以上も表示されており、「どっちが赤ちゃん？」「まるで双子ｗ」「真剣でかわいい」などのコメントの他、2000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：ママのお膝に乗ってテレビを見る赤ちゃんと犬→『どっちが赤ちゃん？』まるで双子のような尊い光景】 ママの膝の上に座っていたのは… Threadsア