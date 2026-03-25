「新金線旅客化」来年度の見通しは東京都葛飾区内を南北に縦断するJRの貨物線「新金線」の旅客化に向けた機運が高まっています。区は来年度予算案に、旅客化に向けた事業化計画を策定するための費用を計上。今月に入り、臨時列車「新金線旅客化祈念号」が運行されるなど、市民団体も旅客化をサポートしています。【画像】これが「新金線」旅客化のルートです新金線は総武線の新小岩付近（新小岩信号場駅）と常磐線の金町をつな