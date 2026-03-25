ホテル京阪 浅草は、2025年12月から全館の改装工事を開始し、客室エリアを4月に全面リニューアルする。改装では和と洋を融合させ、洋空間をベースに大正ロマンの世界観を取り入れた。客室はバス・トイレ・洗面台を独立させ、藍染・草木染のまねき猫、浅草の地図をモダンに描いたオリジナルカーペットを設置した。また最大5名まで宿泊できるスーペリアルームを新設し、ベッドルームとリビングエリアを分け、洗い場付きのバスルーム