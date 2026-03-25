「相手の話を真剣に聞いても一向に怒りが収まらない」「日々つらいクレーム対応に追われ、心が折れそう」と疲弊していませんか。相手の怒りに寄り添い、評価や反論を挟まずにじっくり話を聴く姿勢を実践しているのに、なぜか状況が悪化してしまうという歯がゆさを生んでしまいます。もしかしたら、その「傾聴」というアプローチ自体が、あなたを疲弊させているのかもしれません。そこで参考にしたいのが、クレーム対応の現場で本当