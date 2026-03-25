かつての“NEC日本人トリオ”が、日本代表の舞台で再び共闘する。小川航基、佐野航大に加え、今冬ヴォルフスブルクに移籍した塩貝健人が日本代表に初招集された。小川と佐野は2023-24シーズンからNECでプレー。翌24-25シーズンから塩貝がNECに加わり、“日本人トリオ”が結成された。塩貝が今冬移籍するまでの約1年5カ月間、ピッチ内外で時間を共有し、強い絆を築いてきた。小川曰く「ずっと3人で行動していたので、三兄弟では