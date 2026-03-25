誰もが目と胃を奪われていく“かつ”は、完璧で究極の気軽な贅沢。金輪際出会えないなんてないけれど、食べたいメニューの上位にいつもいる。食いしん坊のみなさんなら、推しのひとつやふたつはあるでしょう。その中にこれから推したい店を増やしてみませんか？今回は銘柄豚を使った“ご馳走系”や日常使いしたい“安うま系”の新規で推したくなる店をお届け。その実力の高さゆえ、食べると沼ること必至の5軒です。【’25年4月OPEN