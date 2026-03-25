日本代表のMF三笘薫（ブライトン/イングランド）が、慣れ親しんだイギリスの地での強豪相手の戦いに向けて意気込む。日本代表は24日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで始動した。日本代表での初日のトレーニングを終えた三笘は「ワールドカップ前にしっかりと練習できるのも最後ですし、素晴らしいチームとできるので、全力を尽くしながら結果を出したいと思っています」と、今遠征の目