「日本代表がスコットランドで試合をするのは、ほとんどないこと。僕が代表にいる間にできることは、すごく幸せなことだと思っています」。そう噛み締めるように話したのは、“地元”スコットランドのセルティックでプレーする前田大然だ。前田は2022年からセルティックでプレーし、在籍5季目を迎える。この日はスコットランド・エディンバラ日本語補習校の生徒約80人と交流。チームを代表して谷口彰悟とともに寄せ書き入りの日