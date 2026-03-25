●きのう24日(火)下関でサクラの開花発表●きょう25日(水)は昼過ぎにかけて本降りの雨。一日傘の出番に●最高気温は各地13度前後にとどまる予想。冷たい雨に注意を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう24日(火)下関地方気象台のサクラ標本木の開花が発表されました。きのう24日(火)の午後の観測で5輪の開花を気象台職員の方が確認し、開花発表の基準を満たしたことでの、開花発表。平年や去年より2日早い開花となりました。きのう24日(