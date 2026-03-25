ブラジルに0−2から逆転した力を英メディアも警戒している(C)Getty Imagesサッカー日本代表は今月末、スコットランド、イングランドとそれぞれ相手のホームで強化試合を戦う。今年に入り最初の対外試合であり、6月の北中米ワールドカップ（W杯）メンバー決定前の最後の代表活動となる。【動画】伊東純也のCKから上田綺世が渾身ヘッド！ブラジル相手に歴史的勝利をもぎ取った決勝弾の映像昨年10月以降、ホームでの親善試合は4戦