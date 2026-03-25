お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一部メディアの自身にまつわる記事をめぐり、その見出しに言及した。せいやは、「ザテレビジョン」の公式Xアカウントが、女優唐田えりかのインタビュー記事を添付したポストを引用。「ザテレビジョン」の同インタビュー記事は、主演の唐田とせいやが共演しているFODで配信されているドラマ「102回目のプロポーズ」にまつわる内容で、同ポストにはこ