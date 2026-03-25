お笑いトリオ、トンツカタンの櫻田佑（36）が24日夜、自身のXを更新。改めてトリオの解散を報告した。芸能事務所プロダクション人力舎所属のトンツカタンは、櫻田、お抹茶（36）森本晋太郎（36）のトリオ。同日、トリオのYouTubeチャンネルを更新し、解散を発表した。櫻田は個人のXを更新し「トンツカタン解散します。今まで関わってくださった方々、本当にありがとうございました。皆様のおかげで何事にも代え難い13年間を過ごす