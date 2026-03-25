【前編記事】『イランへの先制攻撃で世界は「ジャングル化」…日本が急ぐ「原子力潜水艦」導入の全内幕』よりつづく。「非核三原則」と「国民感情」原潜保有をめぐっては、政治的ハードルが非常に高い。つまり、国内の法整備と国民感情の問題がある。日本の原子力利用は「原子力基本法」で規定されており、第2条にはこう書かれている。＜原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営のもとに、自主的にこ