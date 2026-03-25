政治を動かすのは国会議員だけではない。「ロビイスト」たちは、企業や団体を代表し、政治家や官僚に働きかけることで政策決定に影響を与えている。その実態とは。2025年の国会議員面会数160回超というロビイストの山本雄史さんの著作『ロビー活動とは何か』（平凡社新書）より、一部を紹介する――。（第1回）※記載事項は2025年12月時点のものです。写真＝iStock.com／mizoula※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mizoula