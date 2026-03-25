カーリング女子の世界選手権がカナダのカルガリーで行なわれ、日本代表のロコ・ソラーレは４位で大会を終えた。２月にミラノ・コルティナ五輪が開催された今季、世界選手権に出場した五輪代表チームは13カ国中４カ国のみ。次世代を担う若き代表チームを派遣する国も多かったが、ロコ・ソラーレは、優勝したスイスや３位のスウェーデンからラウンドロビン（予選リーグ）で白星を奪うなど、地力の高さをしっかり示した。チームと