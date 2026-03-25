長く親しまれてきたNHKラジオ「基礎英語」シリーズは、時代や学び方の変化に合わせて、少しずつ進化をしてきました。直近では2025年度に『中学生の基礎英語 レベル2』が、そして2026年度は番組名から「中学生の」が取れるとともに『基礎英語 レベル1』がリニューアル。そこで今回は『基礎英語 レベル1』のプロデューサー・西入利雄さんと、『基礎英語 レベル2』のデスク・安田奈々子さんに、リニュー