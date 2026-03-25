1721年から1917年まで続いたロマノフ王朝の帝政ロシア。暗殺や謀殺など、数々の悲劇が起こったことでも知られる。西洋画の名画を紹介する井上響さんは「当時の絵画は、自分の手で息子を殺してしまったイヴァン雷帝など、権力者の光と闇を描いている」という――。※本稿は、井上響『ムンクは何を叫んでいるのか？』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。■血まみれの息子を殺した犯人は？血まみれの青年が倒れている。イ