新石器時代は、狩猟採集から農耕牧畜へと社会が転換した時代、と学んだことがある人も多いのではないでしょうか。最新の研究では、トルコのギョベックリ・テぺ遺跡の発見によってその“常識”が覆されつつあります。この発見が私たち現代人に問いかけるものとは--。2025年秋に放送され大好評を博した、NHK「3か月でマスターする 古代文明」。そのアンソロジー企画『NHK 3か月でマスターするMOOK もっと深く知る