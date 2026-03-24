Image: Wes Davis / Gizmodo US 2026年1月12日の記事を編集して再掲載しています。小さくてかわいいけど、集まれば化けるか？1月6日(火)〜9日(金)までラスベガスで開催された、世界最大のテクノロジー見本市・CES 2026。まさかのスウェーデン発祥の家具・インテリアメーカーのIKEAがブースを構え、驚きの新製品を発表していましたよ。お値段たった10ドルのシャレたスピーカーIKEAが2026年4月