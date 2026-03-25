人の心を動かすものとは何か。2025年2月に93歳で逝去した作家・曽野綾子さんは「料亭でごちそうされても義理堅くなることはなかった。魂が動くほどおいしいものは別にあるからだ」という。没後に見つかった未発表原稿を収録した『自分らしく生きるということ』（河出書房新社）より、一部を抜粋して紹介する――。写真＝iStock.com／years※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／years■作家と編集者は「持ちつ持たれつ」の関係