フジテレビ系ドラマ『ラムネモンキー』(毎週水曜22:00〜 ※FODで次話先行配信)がこのほど、オールアップを迎えた。最終話は、きょう25日に放送される。(後列左から)反町隆史、大森南朋、津田健次郎(前列左から)木竜麻生、福本莉子撮影は約4カ月に及び、ラストシーンは丹辺市の高台で収録。反町隆史、大森南朋、津田健次郎をはじめ、木竜麻生、福本莉子ら主要キャストが一斉にオールアップを迎えると、現場は大きな拍手に包まれた