トランプ大統領に直談判ソフトバンクグループ（SBG）が出資するPayPay（ペイペイ）が3月12日、米ナスダック市場に上場した。初値は公開価格を19％上回る19ドルを付け、翌日も21.14ドルまで続伸するなど、順調な滑り出しを見せた。日本市場ではなく米国を選択したのは、ITの本場で知名度を高め、成長著しいAI分野への投資資金を早期に確保する狙いがある。通常は半年から1年を要する上場準備をわずか4カ月で完了させたスピード感に