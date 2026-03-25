1年に一度の国会にあたる全国人民代表大会（全人代）が、中国の北京で3月5日から12日まで開かれた。ここでは日本とはまるで違う「異様な光景」が広がる。14億人の中国人を支配するのは、党員数が1億人を超える中国共産党。そして共産党を支配するのは、中央委員会中央政治局常務委員の7人だ。トップの総書記に君臨するのは、もちろん習近平。まさに「巨大な北朝鮮」、中国が独裁国家であることを思い知る瞬間だ――。【前編記事】