日米首脳会談、アメリカであまり話題になっていない？19日にホワイトハウスで行われた高市首相とトランプ大統領による日米首脳会談。日本では連日トップニュースになっているそうだが、ここアメリカでは翌日のトップニュースにはならなかった。私が確認した主要メディアの範囲では、ニューヨークタイムズの一面に掲載されていたのはトランプ氏の写真と中東情勢に関する発言で、会談そのものは国際面での扱いだった。主要放送局やニ