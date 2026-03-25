職場の送別会に参加するとしても、自分に直接関係ない内容なら、特別な感慨が湧かないのが正直なところかもしれません。とはいえ、気乗りしないからといっていい加減な態度でのぞむと、顰蹙を買うおそれがあるので気をつけたほうがいいでしょう。そこで今回は20代から30代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『彼女にはしたくない』と判断されてしまう送別会での行動」をご紹介します。【１】「で、誰がどこに飛ばされる