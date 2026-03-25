中国語の看板も目立つ九老区の街角に立つパク・ドンチャンさん=2026年2月、韓国・ソウル、秋山訓子撮影 日本と同じく少子高齢化に悩む韓国は、もはや移民の力抜きでは国が成り立たない。だが、移民へのヘイトスピーチやフェイクニュースがはびこる事態となっている。2024年12月3日深夜、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領（当時）が唐突に宣布し、世界を驚愕（きょうがく）させた非常戒厳。6時間後には解除され、