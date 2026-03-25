「貯蓄から投資へ」という国を挙げた大号令のもと、新NISAの口座開設数が急増している。世間は空前の投資ブームに沸いているが、そのブームの裏で密かに近づいてきているのが「金融所得課税の強化」をはじめとする大増税だ。ターゲットとして狙い撃ちされるのは、一部の突き抜けた大富豪だけではない。年収1000万円〜3000万円クラスのアッパーミドル層から富裕層も、容赦なくこの増税のターゲットに組み込まれつつある。これまで「