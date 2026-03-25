タレントの陣内貴美子が２５日、水曜パーソナリティー日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を卒業する。陣内は昨年４月から同番組で水曜パーソナリティーを務めてきた。スポーツコーナーで出演者から「陣内さんは最後のスポーツコーナーですけれども楽しく届けていきましょう」と伝えられると陣内は笑顔で「今日は何があるんだい？」と問いかけ、スタジオを和やかな笑いに包んでいた。来週から