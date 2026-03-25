◆オープン戦ヤンキース８―３カブス（２４日・米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）一昨年のサイ・ヤング賞投手ながら昨年、右肘のトミー・ジョン手術を受けたヤンキースのゲリット・コール投手（３５）が敵地のカブスとのオープン戦に先発。まだリハビリ登板の途中として、１回２／３を投げブレグマンにソロ本塁打を浴びた１安打１失点で交代した。２６球投げ直球の平均球速は９６・３マイル（約１６６キロ）、最速は９８マ