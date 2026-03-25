久しぶりの新曲をリリースし、ラストツアーも始まった嵐。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、活動終了まで約2か月となった嵐の5人の人柄について綴ります。【写真】活動休止中、肩から二の腕にかけてびっしり彫られたタトゥー、ひげを生やしていた大野智「やっぱり嵐は5人」という思いを強めたかたは多いのでは3月4日にデジタルシングルとしてリリースされた嵐の新曲『Five』は、同日付の「オリコンデイリーランキン