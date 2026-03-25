1泊10万円超のホテルに泊まって'25年3月上旬、成田空港。とある中国人経営者・A氏（60代）は、通訳を務める女性秘書と医療関係者を連れて、北京を発ち日本に降り立った。地元の病院で切除が必要な初期の胃がんと診断され、日本の病院を頼ることにしたのだ。空港から1泊10万円以上の高級ホテル（シャングリ・ラ東京やマンダリンオリエンタル東京など）までは、中国人の業者がアテンドする。翌朝、A氏は日本人医療コンサルタントの手