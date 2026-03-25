突然ですが、「テロ」の正式名称知っていますか？おとなの常識問題…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「テロリズム」でした！テロとは、「テロリズム」を省略した言葉です。一般的には、政治的・思想的・宗教的な目的を達成するために、人々に強い恐怖や混乱を与える暴力行為や脅迫行為を指します。具体的には、爆破、襲撃、ハイジャック、要人暗殺、無差別攻撃などが代表例として挙げられます。単に人を傷つけるだけで