朝8時、ゆったりとしたギターの音色とともに画面に広がるのは、夫婦の写真だ。畳に腰を下ろして顔を見合わせる笑顔、庭先で陽を浴びながら寄り添う姿、橋の上で和傘をさして並ぶ後ろ姿--。写真家・川島小鳥が自然光の中で切り取った、松江の没落士族の娘・松野トキ（郄石あかり）と外国人教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の何気ない日常が、スライドショーのように静かに流れていく。視聴者はまた今日もため息をつ