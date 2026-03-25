約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈刑事事件に巻き込まれた一般市民が陥る「弁護士選び」の罠…「絶対に任せてはいけない」弁護士の特徴〉に引き続き、役立つ弁護士の助言についてみていきます。（※本記事は村木厚子『おど