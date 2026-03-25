好評の前編に続く、「驚きのフィギュア創世記」後編です。＊前編はこちら驚きのフィギュア創世記・6来日フィギュア女子スターの恋来日したブルガー嬢（当時24歳）は、日本各地で大変な人気を巻き起こした。その滞日中の世話係をまかされたのが、西川眞吉（当時30歳）だった。＊憧れのフィギュア女子スター・フリーツィ・ブルガーの来日については、こちら西川は真珠の養殖に成功し「真珠王」として世界に