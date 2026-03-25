俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）は、最終回を目前に控え、公式サイトの人物相関図が大幅に更新され、視聴者の間で波紋を広げている。【写真】ネット驚き…”異変”が起きた相関図本作は黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明するため警視庁の悪