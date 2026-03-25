俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、63）が22日、自身のブログを更新。アメリカから来日した親戚らと日本のファミリーレストランを訪れた際のエピソードを、21歳下の妻で料理研究家の花音さんも交えた“顔出し”4ショット写真を添えて伝えた。【写真】親戚のトモコさん＆妻・花音さんらとの“顔出し”4ショットを披露した川崎麻世川崎は「俺にはアメリカ人の親戚がいて千葉県にいる友人宅にいると言うので妻と車に乗って会