千葉ロッテマリーンズは24日、本拠地千葉・ZOZOマリンスタジアムの1塁側内野席上段エリア（フロア3）にある「プレイヤーズ・シート」の壁面をリニューアルしたと発表した。【動画】「絶叫しているところは僕自身迫真の演技ができたと思います」千葉ロッテ・山本大斗が出演した『パテレ』CM昨年に引き続き、FUJI ROCK FESTIVALなどでライブペイントにも出演している壁画アーティストのHori Hayato氏がデザインを担当。今季は小